River quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar sin goles con Vélez en el partido de vuelta de los octavos de final. Sobre el final del encuentro estalló la polémica luego de Roberto Tobar anulara un gol de Matías Suárez por una mano imperceptible a instancias de la tecnología. Este jueves, la CONMEBOL publicó los audios del VAR de la controversial jugada.



A los 78 minutos, Esequiel Barco desbordó, envió un centro y Matías Suárez la empujó por el segundo palo. El árbitro del partido convalidó el gol y ningún jugador de Vélez reclamó alguna infracción en la definición. Sin embargo, el VAR consideró que la pelota había impactado en el brazo izquierdo del delantero y llamó a Tobar para la revisión correspondiente.



Tras observar varias repeticiones, el chileno afirmó en dos oportunidades: "Para mí es gol". No obstante, desde la cabina insistieron en que el balón había tocado en el codo, generando así un "cambio de dirección". Luego de algunas reiteraciones adicionales en el monitor, Tobar reafirmó: "No me parece".

Ante la duda, uno de los asistentes se acercó a revisar la jugada (algo que no debe suceder) y luego de que este sentenciara "me parece mano", Tobar anuló el gol. En total repitieron 48 veces la jugada.