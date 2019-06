A los tres meses, la actriz de la obra No hay dos sin tres regresaba con Hannah a la Argentina, separada y sin saber que nunca más volvería a ver al padre de su hija, quien al poco tiempo rehízo su vida con otra mujer. En medio de esa crisis, Andrea no se permitió sumirse en la angustia: "No sé si decir que pasé depresión post parto. Sí que pasé momentos dificilísimos y trataba de no llorar delante de la gorda, pero bueno... Obvio que los chicos sienten mucho más de lo que uno cree, perciben todo en ese momento en que la unión madre e hija es súper intensa. Fue muy duro, pero lo veo como una tormenta que pasó y me dejó un aprendizaje increíble para saber adónde no volver en la vida...".

Ahora, Andrea Estévez se siente preparada para volver a "enamorarse de otro hombre", y abrió su corazón en una charla íntima con Ciudad. “Me encantó hacer las fotos”, afirmó entusiasmada, apenas terminó con la producción especial para este sitio.

-¿Sentís que al volver a posar sexy retomaste parte de la vida que dejaste tras la maternidad?

-Está bueno el cambio, porque uno ansiaba y deseaba la maternidad, y pasaron casi dos años contando los nueve meses de embarazo en los que una, como mujer, empieza a transformarse. Aumenté 11 kilos durante el embarazo, pero a los 15 días ya había bajado 13 kilos, dos kilos más de los que había aumentado. Después viene el tiempo en el que el cuerpo se empieza a acomodar, que una da la teta, porque el cuerpo va mutando. Ahora mi cuerpo volvió a ser el de antes, puedo hacer estas producciones sexies y me vuelvo a sentir segura.

-Como conductora, actriz y modelo dependés mucho de tu imagen para trabajar. ¿Cómo te sentís respecto a tu cuerpo?

-Estoy feliz con mi cuerpo. Principalmente me gusta cómo quedaron mis lolas, je, je. Por supuesto que aumentan un poco al amamantar, porque sigo amamantando a Hannah. Siento que mi cuerpo está mejor que antes, porque estoy convencida de que la maternidad es la realización de una mujer. Me siento realizada, no sé cómo decirlo. Y respecto al cuerpo, calculo que tiene que ver con lo hormonal, pero me veo mejor el pelo, o hasta la piel más luminosa. Estoy feliz de cómo quedé y estoy más flaca que en otras épocas. Porque somos mamás que no solo criamos a nuestros hijos, corriendolos de un lado al otro, sino que también trabajamos. Dos o tres veces por noche me levanto a darle la teta a Hannah. Creo que el trabajar como cuando no era madre, dar teta y la atención que requiere un hijo es un combo ideal para mantener una buena figura.

-Al margen de tu rol de madre full time, ¿te diste tiempo para conocer gente?

-La realidad es que todo este tiempo fue exclusivamente de Hannah, además de sanarme yo. Más que nada la disfruté a ella. El poco tiempo libre que me ha quedado de no trabajar, porque la manutención corre al ciento por ciento de mi parte, estuve con ella. Entonces, no me dio lugar a poder conocer a alguien, pero me siento recuperada, que pude salir adelante de una situación muy difícil. Hoy me siento bien y lista para volver a enamorarme.

-¿Y te pasa que te quieran seducir?

-Sí, me pasa. Hubo personas que se me quisieron acercar, me siguen diciendo piropos. ¡Gracias a Dios me pasa eso! Es lo más lindo del mundo. Durante mucho tiempo pensé que me iba a costar mucho volver a confiar para abrirme a una relación, pero el proceso que viví me hizo ver que el hecho de que me hayan lastimado no significa que todos los hombres sean iguales. No tengo que hacerle pagar a otro lo que me hizo una mala persona. Y siento que puedo encontrar a alguien que me acompañe, más ahora que la responsabilidad es mucho más grande, porque la persona que se me acerque tiene que saber que tiene que amarme tanto a Hannah como a mí, porque somos un combo. También tengo que buscar a alguien que sea un ejemplo masculino que la quiera y la acompañe, más allá del padre.

-En su momento se dijo que tenías un affaire con Gastón Ricaud, tu compañero en No hay dos sin tres. ¿Cómo es su relación actual?

-Sé lo que dijeron y lo aclaré en su momento. La realidad es que Gastón es un compañero de trabajo a quien yo quiero mucho, es una gran persona con la que hemos compartido una temporada de verano trabajando, pero no tengo una relación sentimental con él.

-Contás que todo este tiempo se lo dedicaste a Hannah y a sanar. ¿Tuviste posibilidad de hacerte un espacio para disfrutar otros aspectos de la vida?

-Creo que una mujer cuando es madre no tiene que dejar de ser mujer. Durante un gran tiempo le he dedicado la exclusividad a mi hija en la intimidad y en todo momento. Pero por supuesto que una tiene que tener momentos para poder disfrutar una la vida… Lo enrosqué un poco, pero no quiero aclarar.

-¿Cómo es la relación de Hannah con su papá?

-Hannah no tiene contacto con Juan desde que volví de Estados Unidos. No se hace cargo de las obligaciones de manutención que tiene con su hija. De hecho estoy en juicio con él y sus padres por la cuota alimentaria. Me hago cargo yo sola y más de un mes tengo que pedir dinero prestado porque no llego. Y eso que trabajo en el teatro, conduzco Celebrity Cars en El Garage TV... Yo les mando fotos y videos a sus padres, y ellos se los reenviarán a él. Una nena de un año lo que necesita es un padre presente que le cambie los pañales, la lleve al médico si tiene fiebre. Un papá no es a la distancia, por llamados telefónicos. Yo tampoco quería tener contacto con el padre de Hannah, porque por lo manipulador que es sólo me hacía daño. Pero Hannah va a tener su contacto con Juan de por vida. Cuando Hannah tenga su poder de decisión manejarán la relación ellos. Siento que soy generosa, porque dejo que Juan y sus padres ejerzan sus derechos con Hannah a pesar de que no cumplan con sus obligaciones, pero a la que perjudican es a mi hija.

-¿Ya le terminaste el cuarto a Hannah?

-No, pero le estoy armando su propio cuarto como siempre lo soñé. Hasta ahora duerme conmigo en mi habitación, un poco en la cama y un poco en su cuna. Uno de mis sueños era armarle la habitación y recién ahora lo estoy pudiendo hacer con mucho amor, dedicación y a mi gusto. Por otra parte, sigo viviendo en la casa de mis padres, Alfredo (75) y Adriana (64), ellos son de una gran ayuda.