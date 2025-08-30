La próxima semana, Gualeguaychú participará por primera vez en dos instancias para vincularse con el sector turístico del norte argentino. El martes 4 estará presente en el workshop de agencias de viaje de Tucumán, mientras que el 5 y 6 de septiembre formará parte del encuentro que se realizará en Salta, ambos organizados para operadores, agencias y prestadores regionales.

“La participación marca un paso importante en la estrategia de posicionamiento de la ciudad como un destino turístico a nivel nacional, con propuestas que combinan naturaleza, cultura, eventos y hospitalidad. Se trata de una oportunidad para mostrar la ciudad a nuevos mercados emisores, especialmente aquellos que pueden planificar estadías más extensas, fuera de los fines de semana tradicionales”, expresó Fernando Zubillaga, subsecretario de Turismo de Gualeguaychú.

A la vez, resaltó que “el norte argentino es un territorio que hasta ahora no habíamos trabajado, y que tiene un gran potencial. Creemos que estos encuentros van a ser muy valiosos, porque son regiones que, por la distancia, pueden elegirnos para estadías más largas, lo cual se alinea muy bien con nuestros objetivos de desestacionalización”,

Durante los workshops, el equipo técnico de Turismo mantendrá reuniones con agencias de viajes, presentará la oferta del destino y establecerá vínculos con operadores interesados en sumar a Gualeguaychú dentro de sus propuestas. La ciudad se presentará con un paquete diverso que incluye reservas naturales, enoturismo, propuestas culturales todo el año y una agenda de eventos nacionales.