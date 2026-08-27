El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos), junto a productores del sector arrocero provincial, mantuvieron un encuentro con Enrico Prezio, encargado de la Sección Comercial y Económica de la Embajada de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción de la producción en el mercado europeo, en el marco del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

“Venimos trabajando con el sector en acciones que permitan mejorar la rentabilidad ante la difícil situación que atraviesa a partir del incremento de todos los costos de producción”, explicó el legislador a través de un comunicado de prensa.

Según se informó, participaron del encuentro Amiela Hoffman (Marcos Schmukler SA), Federico Paoloni (Paoloni y Cía. SRL), José Luis Galván (Molino Flor), Gonzalo Müller (Fundación Proarroz y Asociación Plantadores de Arroz de Entre Ríos), Enrique García (Asociación Plantadores de Arroz de Entre Ríos), Marcelo Cattaneo (Cooperativa Arrocera de San Salvador) y Luciana Tito, asesora en Política Exterior.

Michel señaló que el propósito del encuentro fue “abordar los beneficios y las oportunidades que genera el Acuerdo Mercosur-Unión Europea para potenciar las exportaciones”.

“Cuando en su momento apoyamos en el Congreso el Acuerdo lo hicimos porque sabíamos que representaba una gran oportunidad comercial para la producción de nuestro país”, completó el diputado.

Fuente: Análisis Digital