¿Para qué sirve el barbijo? Un médico local dijo quienes deben utilizarlo en la calle

coronavirus.jpg Barbijos. El uso de la mascarilla sería obligatorio

Parte de la comunidad médica coincide en que no se debe dejar pasar ninguna medida que pueda ayudar a prevenir contagios; y que además del distanciamiento social que debe de ser de dos metros, el aislamiento y la higiene de manos, el barbijo es un elemento más de protección, aunque se deben tener en cuenta algunas cuestiones por los cuales puede llegar a ser contraproducente.

bourlot

IMG_3634 El infectólogo Ignacio Bourlot, en ElDía desde Cero -lunes a viernes, de 9 a 12, en la FM 104.1-

El médico Infectólogo del Hospital Centenario Ignacio Bourlot consideró que la utilización de un barbijo “es una herramienta que podría ser útil como adicional del resto de las medidas que se están recomendando, como el distanciamiento social, la higiene de manos frecuente, etc, y que en la fase que se aproxima que será ir levantando de a poco las indicaciones que motivó la cuarentena, podrá tener algún rol adicional al resto de las medidas”.

192a8206-364e-4002-b68d-9bcce970390d.jpg Esta semana, casi todos los agentes policiales salieron a la calle con barbijos, y muchos de ellos también con guantes

“Con la utilización de barbijos, o mascara facial, el principal objetivo de esta estrategia es que esas personas que tienen la máscara no emitan gotas con potencialidad de ser transmisoras de la enfermedad. Debemos puntualizar en que el uso de esas mascaras es para proteger a otras personas”, manifestó el Infectólogo.

barbijo 02.jpg

“En la comunidad puede haber individuos asintomáticos o los llamados presintomáticos, que son aquellos que no tienen síntomas pero que los van a presentar en los próximos días, que pueden ser transmisores de la enfermedad; de la que esté en incubación o que tenga un cuadro completamente asintomático o con síntomas muy leves”, explicó Bourlot.

barbijos bancaria 1.jpg

Pero aclaró: “Esos individuos, si portan un barbijo, emiten menos gotas infectantes al resto de la población, es decir que si toda la población utiliza barbijos de este tipo la cantidad de individuos que no sepan que pueden ser portadores estarían protegiéndose la boca con la protección de otros. Aclaro, no sería para protección personal, esto tiene que quedar muy claro”.

barbijo 03.jpg

“Tampoco es necesario que el barbijo que se utilice sea un barbijo quirúrgico, que utiliza el personal de salud, pues es un recurso finito que escasea, que debe ser bien administrado, porque si no el personal de salud que atiende los casos sospechosos o confirmados, y aquel que está en la primera línea de infección, no va a tener los elementos para protegerse”.

barbijo

El especialista especificó que existen instituciones que recomiendan el uso de este tipo de barbijos en comunidades que tengan circulación comunitaria del virus, en donde hay individuos cuya adquisición no fue adquirida de un viaje o a través de un contacto con alguien que vino del exterior, sino que fue un contagio motivado en la comunidad. “En esos escenarios el barbijo podría tener un rol adicional al resto de las medidas, pero vale aclarar que usar un barbijo de este tipo puede generar una falsa sensación de seguridad, porque es importante usarlo bien, e insisto en que uno protege al otro no se protege uno, se debe asumir que es un elemento contaminado cuando llegamos a nuestra casa, hay que lavarlo y secarlo adecuadamente para poder reutilizarlo nuevamente, usarlo por periodos cortos de tiempo y en espacios en donde no se puede respetar la distancia menor de dos metros con otras personas. Además, tener un barbijo puede hacer que nos toquemos la cara más de lo habitual y en definitiva su uso puede ser contraproducente”.