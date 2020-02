Para reparar escuelas de la ciudad se invertirán 4 millones de pesos

Para este comienzo de año el Ejecutivo afectó al programa 78 millones de pesos, lo que permitirá atender alrededor de 200 intervenciones, que fueron consensuadas con autoridades locales, comunidades educativas y el Consejo General de Educación (CGE). En Gualeguaychú, la prioridad la marcó la Dirección Departamental de Escuelas conjuntamente con la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Planeamiento.

ElDía dialogó con la jefa zonal de la Subsecretaría, la arquitecta Leticia Bogliolo, quien dio mayores detalles de cada una de las obras y de la inversión que se llevará a cabo.

Las escuelas a intervenir son la Bartolito Mitre; el Centro de Educación Física Nº 6 Antonio Domingo Giusto; la Escuela de Educación Especial Antonio Rizzutto; la Alfredo Villalba y La Milagrosa. Además de estas seis instituciones, hay dos más “pendientes de aprobación”, que si bien están en carpeta para ser consideradas en el Plan Vacaciones, todavía no se ha aprobado el pliego de obra.

Escuela Rizzuto 2.jpg

Al respecto, Bogliolo contó que por el programa se invertirán en Gualeguaychú 4 millones de pesos. Y detalló: “La Escuela Alfredo Villalba tiene como prioridad el reemplazo de aberturas; en la Gervasio Méndez vamos a trabajar en los sanitarios, en el tanque cisterna, todos temas que son bastante sencillos de solucionar. Mientras que en el Centro de Educación Física Nº 6 Antonio Domingo vamos a trabajar en el reemplazo de canaletas que están picadas, son más de cien metros de canaleta. Ese es un trabajo complicado porque es en altura. Luego, vamos a empezar a reemplazar las paredes de chapa por ladrillo”.

Por otro lado, en la Escuela La Milagrosa se llevará a cabo un reemplazo general de toda la instalación eléctrica. “Esto implica tableros, artefactos, cables, se va a colocar un tablero con electrobomba, entre otras cosas”, detalló la funcionaria.

La situación de la Escuela Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, es particular. Como tantas otras instituciones rurales de la provincia, ese terreno fue donado y los trámites de sucesión no están finalizados, por lo que todavía no se pueden llevar a cabo obras de magnitud. “Allí se va a hacer el trabajo de instalación eléctrica y otros arreglos que demanda el edificio”, contó la Jefa zonal. Y, por último, informó que en la Escuela Antonio Rizzuto “se reemplazará parte del sistema de desagüe cloacal, las mesadas, las piletas y el artefacto cocina”.

El Plan Vacaciones no contempla obras de envergadura, sino trabajos menores, que permiten evitar deterioro o llevar, con un trabajo rápido y ágil, respuesta a una situación puntual que se genera en un edificio.