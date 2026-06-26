La selección de Paraguay igualó sin goles con Australia en un partido chato y carente de jugadas de riesgo, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido disputado en el Levi’s Stadium de los Estados Unidos, la mejor llegada de peligro del elenco sudamericano fue por medio de un remate lejano del volante Mauricio Magalhaes, a los cuatro minutos del complemento.

La igualdad deja al conjunto paraguayo en el tercer lugar, con cuatro puntos, y lo deja a la expectativa, ya que deberá esperar los resultados de los demás terceros para determinar si ingresa entre los mejores ocho, a los 16avos de final.

Para clasificar, el equipo de Gustavo Alfaro necesitará al menos uno de los siguientes resultados: que Croacia o Argelia pierdan y que Cabo Verde, Bélgica o la República Democrática del Congo no ganen.

Por su lado, Australia accedió en el segundo lugar de la zona D con apenas cuatro puntos y quedó emparejado con el segundo del grupo G, actualmente Irán. Además, podría ser rival de Argentina en un hipotético cruce de octavos de final, al igual que ocurrió en Qatar 2022.

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La primera llegada fue de Australia, a los tres minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha para el volante Jackson Irvine, que pudo sacar un remate alto dentro del área rival, que el arquero Orlando Gill desvió hacia arriba y al córner.

Los australianos volvieron a llegar con peligro a los 35 minutos, cuando el extremo Cristian Volpato apareció por derecha, enganchó hacia adentro y habilitó el remate lejano del mediocampista Jordan Bos, que salió a las manos de Gill.

Paraguay no tuvo acercamientos de peligro hasta los dos minutos de la segunda mitad, con un disparo lejano del volante Andrés Cubas, en el rebote de un tiro de esquina, que salió muy desviado.

El equipo del DT argentino Gustavo Alfaro volvió a rematar dos minutos más tarde, con una recuperación y subida por el medio del volante Mauricio Magalhaes, aunque su tiro salió a las manos del arquero Patrick Beach.

En 36 minutos de la segunda parte, un buen pase filtrado del volante Diego Gómez le quedó al extremo Julio Enciso, que definió desde el borde del área y vio cómo su remate se iba desviado por el primer palo.

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Un minuto después, Jordan Bos encaró a toda velocidad por derecha, recortó para la pierna zurda y definió bajo al primer palo, aunque su remate ya no llevaba potencia y fue embolsado por Gill.

El propio Bos volvió a generar peligro en 44 minutos, al eludir entre dos rivales para llegar al área por el costado derecho, con un disparo al segundo poste que se fue cerca del palo derecho del guardameta titular de San Lorenzo.

Paraguay volvió a llegar con claridad en el segundo minuto de descuento, mediante un disparo desde la frontal del área de Mauricio Magalhaes, que quiso colocar la pelota contra el palo derecho de Beach desde una posición demasiado lejana, por lo que el guardameta controló sin inconvenientes.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Grupo D – Fecha 3.

Paraguay 0 - 0 Australia.

Estadio: Levi’s Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

VAR: Jerome Brisard (Francia).

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete; Matías Galarza Fonda, Andrés Cubas, Julio Enciso; Gabriel Ávalos, Diego Gómez. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato. DT: Tony Popovic.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Mauricio Magalhaes por Alexandro Maidana (P); 13m. Ajdin Hrustic por Cristian Volpato (A); 22m. Álex Arce por Gabriel Ávalos (P), 39m. José Canale por Omar Alderete (P); Paul Okon-Engstler por Jackson Irvine (A) y Tete Yengi por Nestory Irankunda (A); 45m. Junior Alonso por Matías Galarza Fonda (P) y Damián Bobadilla por Diego Gómez (P).

Fuente: Noticias Argentinas