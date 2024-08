En diálogo con Ahora Cero, el presidente de la regional sureste del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPICER), Aníbal García, describió la compleja realidad que afrontan los profesionales de la construcción como consecuencia de la neutralización de la obra pública.



“Cuando frena la obra pública para nosotros es un mazazo, disminuye la cantidad de gente que vuelve a la ciudad que estaba en obradores", expresó, y apuntó: “Tenemos aproximadamente 45 ingenieros. La mayoría está tratando de hacer cosas independientes, hay un sobreoferta de profesionales y la oferta de la ciudad no alcanza”.



A modo de ejemplo, García resaltó que “hay ingenieros que trabajan en un quiosco, que es loable”, y que “hay chicos que se recibieron y no tienen trabajo”. “Había un ingeniera que estaba en una empresa de pavimentación y ahora está trabajando en una tienda de ropa”, agregó.



En otro orden de cosas, el representante del CPICER también alertó: "Hay técnicos que ocupan espacios que son de ingenieros, y apoyados por el estado; eso me preocupa. Es una conversación que venimos teniendo con el municipio".



Escuchá la entrevista completa: