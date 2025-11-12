Leandro Paredes rompió el silencio sobre el posible arribo de Paulo Dybala en un futuro cercano, pero también le abrió las puertas de Boca a otro excompañero con el que brilló tiempo atrás en Europa. Nada menos que ¡a Neymar!

En medio de la ilusión de los hinchas del Xeneize por la posibilidad de que la Joya se sume al equipo, al capitán le preguntaron por el crack brasileño que atraviesa un delicado momento en el Santos (está en zona de descenso a la Serie B).

"Hablo mucho con Ney. La verdad, tengo una relación muy buena. Somos amigos. Estamos siempre en contacto, pero él está en su club, tenemos que tener respeto por los otros clubes, por la decisión de los demás jugadores, así que no puedo hablar mucho", afirmó sobre el delantero, con quien compartió varios años en el PSG y con quien recientemente intercambió camisetas.

De todas formas, el mediocampista dejó en claro que le encantaría compartir vestuario con él en Boca para la Copa Libertadores 2026. "Lo esperamos si quiere, ja", expresó en una entrevista con Mundo Boca Radio.

Paredes y Ney fueron compañeros en París Saint Germain y entablaron una gran amistad.

En medio de los festejos por el triunfazo ante River en el Superclásico y la clasificación a la Copa, Paredes afirmó que en Boca esperan por Paulo Dybala, su gran amigo con quien compartió en la Roma de la Serie A y la Selección Argentina.

Al término del primero de los dos turnos del día, el plantel tuvo contacto con la prensa en el predio de Ezeiza. El campeón del mundo, amigo y excompañero de la Joya en Roma y la Selección Argentina, se refirió a la posibilidad de su llegada. "Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular", manifestó.

Y, pasando la pelota para el otro lado, agregó: "Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta".

Fuente: TyC Sports.