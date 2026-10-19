Boca va este martes al Maracaná a intentar remontar la serie de semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y Rodolfo Arruabarrena todavía no terminó de definir el 11 inicial. El plantel se entrenó esta mañana en el predio de Flamengo y la novedad pasó por la buena respuesta de Leandro Paredes, disponible para jugar a pesar de haber sufrido un desgarro hace solo 10 días. Si va de arranque o no, es algo que el Vasco definirá a último momento.

Aunque parecía imposible, el capitán se entrenó con normalidad en estos últimos días y esta mañana aprobó el examen final, tal como quedó de manifiesto en el video que subió el club en el predio de Flamengo.

Ante una exigencia mayor, no tuvo problemas para terminar la práctica y quedó a disposición del DT. Dispuesto a arriesgar, el campeón del mundo sabe que no cumple con los plazos necesarios para volver a la cancha, pero ante un escenario tan trascendental buscará estar presente como sea.

En su anterior desgarro en el isquiotibial derecho, previo al Mundial, jugó tocado ante Universidad Católica y recién regresó 25 días después, ante Austria por la fase de grupos. Ahora apurarán su retorno este martes, confirmó TyC Sports.