Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron este miércoles una nueva oferta salarial realizada por el Gobierno en paritarias. Luego de la instancia, que tuvo lugar en la Secretaría de Trabajo, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, confirmó que la Casa Gris mejoró su oferta a los gremios respecto de lo ofrecido el lunes, pero que resultó insuficiente para llegar a un acuerdo.

“Es una oferta superadora, pero fue rechazada. Llama la atención porque no se llevó siquiera a congreso”, apuntó Cuenca. El titular de la cartera educativa provincial recordó que el lunes se ofreció un 6% en dos tramos con base a febrero. Ahora, fue 7% -3% en julio y 4% en septiembre- pero en ambos casos con base actualizada, lo cual eleva el porcentaje acumulado. Además, se propuso llevar el salario mínimo a $850 mil -un incremento del 14%- y una suba de entre el 20% y el 28% de Conectividad y Fopid -Fondo Provincial de Incentivo Docente-, de acuerdo al tipo de jornada de trabajo.

Agmer, principal sindicato docente en la provincia, consideró la propuesta insuficiente y se declaró en estado de conflicto, emplazando al Gobierno a presentar una nueva oferta no más allá de los próximos 5 días hábiles.

Fuente: Ahora