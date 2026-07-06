Paritaria docente: Agmer rechazó la oferta y pide una nueva propuesta antes del miércoles
El gobierno replicó ante los docentes la oferta que les hizo minutos antes a los estatales. El gremio mayoritario dijo que es "insuficiente para someterla a discusión" y pidió una mejora
Poco después de reunirse con los gremios estatales, el gobierno provincial abrió la paritaria con los sindicatos docentes.
El Ejecutivo replicó la oferta que realizó a los estatales: una actualización salarial del 6%, que se abonará en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y otro 3% con los haberes de septiembre.
Agmer rechazó la propuesta considerándola “insuficiente para someterla a discusión”.
“El rechazo estuvo fundamentado en que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el gremio docente mayoritario.
El sindicato docente emplazó al gobierno a “presentar una propuesta superadora” hasta el próximo miércoles, que contemple adelantar la base de cálculo, blanqueo de montos “en negro” y recupero de la inflación de diciembre hasta ahora.