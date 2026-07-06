Poco después de reunirse con los gremios estatales, el gobierno provincial abrió la paritaria con los sindicatos docentes.

El Ejecutivo replicó la oferta que realizó a los estatales: una actualización salarial del 6%, que se abonará en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y otro 3% con los haberes de septiembre.

Agmer rechazó la propuesta considerándola “insuficiente para someterla a discusión”.

“El rechazo estuvo fundamentado en que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el gremio docente mayoritario.

El sindicato docente emplazó al gobierno a “presentar una propuesta superadora” hasta el próximo miércoles, que contemple adelantar la base de cálculo, blanqueo de montos “en negro” y recupero de la inflación de diciembre hasta ahora.