En el encuentro con los delegados gremiales de la docencia entrerriana, las autoridades provinciales ofrecieron un aumento del 22 por ciento sobre los salarios de los agentes que perciben el mínimo de bolsillo garantizado, llevándolo a 402.000 pesos.



Además, un incremento adicional sobre el 18 por ciento propuesto oportunamente a docentes de hasta 19 años de antigüedad. Se instrumentará a través de los códigos 6 y 14, implicando un aumento para esta franja equivalente al 19 por ciento.



Asimismo, el gobierno se comprometió a asumir, con los haberes de febrero, los montos correspondientes a los conceptos de Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) –que el Gobierno Nacional dejó de transferir a las provincias–, y también los de Conectividad y hora NEP (una hora más de clase en el nivel primario, enmarcado en el plan Nueva Escuela Primaria).



En cuanto al Código 029 (traslado), se ofertó aumentar el monto de la bonificación. Relacionado con esto, se propuso convocar para la semana próxima a los integrantes de la comisión de Transporte a los fines de discutir sobre la forma de cálculo de dicho adicional por traslado.



Por último, en el encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo, el Gobierno de Entre Ríos ofreció también avanzar en la devolución de los días descontados por medida de fuerza.



Cabe destacar que estas mejoras ofrecidas por la actual gestión alcanzan a un universo de 33.440 docentes de toda la provincia y se dan sobre la base del salario del mes de enero, situación que no tiene antecedentes inmediatos.



Modificación de la base imponible



La presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonose, destacó que la propuesta del gobierno provincial fue “nuevamente muy razonable”. “El ofrecimiento salarial es del 22 por ciento de aumento para los que menos perciben, sobre la base de los sueldos de enero, llevando así a poco más de 400.000 pesos el sueldo incial. Repetimos el concepto: se vuelve a modificar la base imponible, cosa que antes no pasaba, ya que discutían sobre la base de los salarios de casi seis meses atrás o un año y una altísima inflación”.



“Volvimos a dejar en claro que por decisión del gobernador Rogelio Frigerio la provincia se hará cargo, por el mes de febrero, de lo que el gobierno nacional no está abonando: el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y un código por Conectividad”, indicó.



El encuentro fue coordinado por el director de Trabajo, Juan Pablo Irurueta y el gobierno entrerriano estuvo representado, además de Fregonese, por vocales y representantes de las áreas Legal y Contable del CGE. En representación de los trabajadores participaron: por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), su secretario general Marcelo Pagani; por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el secretario adjunto Carlos José Varela; por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la secretaria general Alicia Frank, y por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) Entre Ríos, la secretaria general Mirta Raya.



(Fuente: APFDigital)