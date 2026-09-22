En el marco de la audiencia paritaria desarrollada este martes en la Secretaría de Trabajo, la provincia formalizó una nueva propuesta de recomposición salarial para el sector docente que supera el 7 por ciento de incremento.



La oferta actualiza de manera mensual la base de cálculo de los haberes e incrementa sustancialmente el porcentaje presentado la semana pasada.

La propuesta oficial establece un esquema de aumentos escalonados de carácter remunerativo, distribuidos de la siguiente manera: incremento del 3,5 por ciento con los haberes del mes de septiembre, del 1,5 por ciento con los haberes del noviembre y del 2 por ciento con los haberes de diciembre.

Al ser sumas remunerativas, el aumento impactará de forma directa en el próximo aguinaldo de los trabajadores de la educación. Además, la suma formalizada es más del doble de lo ofrecido la semana anterior. Por otra parte, se remarcó que este acuerdo aporta previsibilidad salarial hasta fin de año.

Cabe destacar que las entidades gremiales convocadas pondrán la propuesta a consideración de sus bases.

De la reunión participaron los miembros paritarios del CGE y los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Fuente: APFDigital