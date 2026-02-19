La paritaria entre el gobierno de Entre Ríos y los sindicatos de estatales ATE y UPCN pasa a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este viernes. Fue luego de la reunión desarrollada este jueves después de las 14 horas en la Secretaría de Trabajo.

La Administración provincial llevó una oferta que no fue aceptada por los gremios. La propuesta para el sector activo, a partir del mes de febrero de 2026, fue de una recomposición salarial a otorgar a través de una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.

No obstante, las partes indicaron que se mantienen las conversaciones, a retomarse en menos de 24 horas con el objeto de llegar a un entendimiento. Los gremios solicitaron una contraoferta por lo que el encuentro continuará este viernes a las 12.

Tras finalizar el encuentro, el Director General de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman indicó que el diálogo con los representantes gremiales fue positivo ya que se hubo comprensión del contexto económico en el que es llevada la paritaria

Fuente: Ahora / APFDigital

