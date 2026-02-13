El Gobierno de Entre Ríos convocó este viernes a la apertura de paritaria salarial 2026. La audiencia inaugural tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 14 en la Secretaría de Trabajo.

El encuentro permitirá sentar a los funcionarios provinciales junto a los representantes de los gremios estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación –UPCN– Entre Ríos y la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE-.

La convocatoria se concretó este viernes, en el marco del paro convocado en toda la administración pública provincial, ante la necesidad de reapertura de paritarias para acordar incrementos salariales que hagan frente a la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía Fabián Boleas habló sobre el tema: “Venimos trabajando en la propuesta que podemos hacer, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora. Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla. Va a ser algo que podamos cumplir, no vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir“, expresó a Radio La Voz.

Qué dijeron desde UPCN



El Secretario General del Sindicato, José Allende, destacó el éxito del paro total y remarcó que “sus consecuencias han sido inmediatas porque el gobierno convocó a la paritaria salarial”.

“Ese era el objetivo de esta acción”, afirmó el dirigente gremial y agradeció “a las compañeras y compañeros que se han sumado a esta medida de fuerza. No ha sido en vano porque el efecto ha sido inmediato”, destacó.

Allende anticipó que, posteriormente a esa audiencia, el Sindicato llevará adelante una reunión para informar el resultado de las negociaciones salariales.

Fuente: Ahora