Este lunes se llevó a cabo una nueva reunión paritaria que tuvo un detalle que la diferencia de las otras instancias previas de negociación salarial: La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) decidió no asistir, por lo que en el encuentro solo estuvieron funcionarios provinciales y representantes de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE). La oferta consiste en un 4% en abril, 5% en mayo y 5% en junio, sobre la base de cálculo de enero.



En este marco, el titular de ATE enunció que “ya conocíamos la propuesta, tampoco vamos a ser improvisados y negar la realidad porque sabíamos que iba a ser igual a la que le hicieron a los docentes”. Además, Muntes propuso en la reunión que los próximos encuentros paritarios se den en simultáneo junto con los gremios docentes.



Sobre lo propuesto por el gobierno, Muntes expresó su disconformidad: “No estamos de acuerdo, es insuficiente, necesitamos otra oferta y confirmamos las medidas de fuerza para el jueves porque necesitamos una propuesta superadora”.



Refiriéndose al cambio de la base de cálculo, porque sigue siendo enero, el gremialista dijo que “no es una cuestión caprichosa, es la posición del sindicato, consideramos que eso se trabaja en el ámbito paritario, proponiendo y convenciendo a todos los trabajadores”.



La ausencia de UPCN



En cuanto a la inasistencia del otro gremio estatal, el Secretario General de ATE ratificó su enojo: “No nos gustó, trabajamos mucho para tener la paritaria, hoy podrían haber venido y planteado que no estaban de acuerdo como lo hicimos nosotros”.



Muntes también aseguró que “es el ámbito que hemos cuidado, defendido, luchamos mucho para tenerlo, es lo mejor que tenemos y no lo vamos a deshonrar” y agregó: “Venimos a plantear nuestra posición y a seguir trabajando en pos de avanzar en esta situación tan difícil”.



Reclamos provinciales



En el marco del paro nacional que se realizará el jueves, Muntes fue consultado sobre si hay reclamos propios de Entre Ríos además de los que se hacen a nivel nacional y enumeró: “Está el pase a planta permanente porque hay muchos trabajadores que lo están esperando, necesitan su estabilidad laboral; ocuparse de los códigos como el 272 de adicional para aumentar el salario a los trabajadores que los perciben; seguir avanzando en las paritarias sectoriales de salud, educación y comedores escolares”.



(Fuente: APFDigital)