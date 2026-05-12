El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzaron un acuerdo salarial mayoritario para el sector público, que contempla un incremento del 3,5%.

En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta.

Por otra parte, el Ejecutivo provincial resolvió liquidar por decreto el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes en la última audiencia paritaria.