NEGOCIACIONES
Paritarias: la Provincia firmó un acuerdo con los estatales y decretó un aumento para los docentes
La oferta del 3,5% fue aceptada por UPCN y rechazada por ATE. El mismo aumento regirá para los maestros, por decreto.
El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzaron un acuerdo salarial mayoritario para el sector público, que contempla un incremento del 3,5%.
En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta.
Por otra parte, el Ejecutivo provincial resolvió liquidar por decreto el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes en la última audiencia paritaria.
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