El Gobierno de Entre Ríos decretará un aumento del 3% para docentes entrerrianos, coincidente con el porcentaje que se aplicará para el sueldo de los empleados estatales. El porcentaje fue el que se ofreció -y rechazó- en las instancias paritarias con ambos sectores –el miércoles pasado con los maestros, hoy con ATE y UPCN-, mientras se mantiene abierto el diálogo y la Casa Gris trabaja en una nueva propuesta que será ofrecida en agosto, confirmaron fuentes oficiales a AHORA.

El incremento será oficializado por la administración de Rogelio Frigerio, que además aplicará otras subas que también fueron oportunamente puestas sobre la mesa a la hora de debatir con los sindicatos vinculados a la educación: el salario mínimo garantizado no bajará de $850 mil y también se ajustarán entre un 20% y un 28% el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, de acuerdo al tipo de régimen laboral.

Tras la determinación del gobierno, se espera conocer cuál será la decisión que tomen los gremios, que habían anunciado la posibilidad de una medida de fuerza si no había un entendimiento. La decisión podría afectar el normal regreso a las aulas tras el receso invernal, el lunes próximo.

Fuente: AHORA