El Gobierno de Entre Ríos formalizó una propuesta de actualización salarial del 3,5% sobre los montos remunerativos para los trabajadores de la adminstración pública. El porcentaje de incremento será sobre lo recibido en abril y se percibirá con los haberes de mayo.

Tras el ofrecimiento, los gremios solicitaron mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12, a las 14.