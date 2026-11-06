La seccional de ATE Gualeguaychú rechazó el aumento del 12% en tres tramos (5% en noviembre, 5% en diciembre y 2% en enero), remunerativo y bonificable, sobre las escalas de septiembre, propuesto por la Municipalidad.

De acuerdo a lo expresado por el gremio, el Municipio también propuso un pago no remunerativo ni bonificable del 5% sobre el salario neto de octubre, y un mínimo garantizado de $830.000.

Sin embargo, ATE exigió un aumento del 20% en tres tramos: 10% en septiembre, 5% en octubre y 5% en diciembre de 2026, remunerativo, bonificable y retroactivo. Además de un mínimo garantizado de $880.000, para que supere la línea de indigencia; el pase a planta permanente de los contratados y escalafonados; y la asignación de tareas a los cuatro compañeros de Obras Públicas que participaron en las medidas de acción directa.

Según manifestaron a través de sus redes sociales, el rechazo a la propuesta presentada por el Municipio se debió a que “septiembre queda sin aumento, octubre se paga con un monto no remunerativo, que no impacta en el salario ni en los aportes; y un tramo del aumento pasa a 2027, fuera del período que se negocia”.

También resaltaron que el “porcentaje y el mínimo garantizado están por debajo de lo reclamado”, y que “el Municipio no responde sobre el pase a planta ni sobre los trabajadores de Obras Públicas”.

A su vez, exigió que los tres gremios negocien juntos con el Intendente, con la intervención de la Dirección Provincial del Trabajo.

La paritaria se cerró con el rechazo de ATE. UPCN aceptó la oferta y firmó de conformidad. ATE firmó el acta solo para dejar constancia de su rechazo a la propuesta salarial y de sus reclamos pendientes.