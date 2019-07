Paro de colectivos: la única empresa que no está prestando el servicio es El Verde

“Respetamos lo que dice el gremio, pero no podemos dejar de trabajar”, expresó el empresario. Aclaró que la decisión fue conversada con los choferes, “dejando en claro que el que venga a trabajar podrá hacerlo normalmente y el que no lo haga, está en todo su derecho de no hacerlo”.

COLECTIVO.jpg

Las Líneas 1 y 4, de Buses Gualeguaychú están prestando el servicio en la ciudad

Por su parte, desde Delcause Hermanos (Líneas 1 y 4) también confirmaron la salida de sus colectivos. “La mayoría de los empleados trabajan de manera normal”, informaron a ElDía fuentes de la empresa.

Colectivo Santa Rita .JPG La Línea 2 sacó sus coches a la calle, a pesar del paro de la UTA

Desde El Verde (Línea 5), en tanto, indicaron que no salieron este jueves a la calle porque los choferes adhirieron al paro.