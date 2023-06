Tras un nuevo encuentro entre las partes, donde no hubo avances, fuentes del sector informaron que se llevará a cabo el paro de transporte anunciado para este jueves y viernes en Entre Ríos. "Se ratificó la medida de UTA, a partir de las 0 horas", informaron desde el sector empresario.

Luego, la información también fue confirmada mediante un comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ratificaba la medida de fuerza para el jueves 22 de junio y el viernes 23.

“Informamos a las trabajadoras y los trabajadores delo transporte de pasajeros del interior del país, así como a la opinión pública, autoridades nacionales, provinciales y a los usuarios, que atento a la negativa a acordar el aumento salarial para el personal representado en empresas de Corta y Media Distancia del interior del país, ratificamos la medida de acción gremial anunciada, consistente en un paro por 48 horas con movilizaciones, que será realizado durante los días jueves 22 y viernes 23 del corriente”, anunciaron en el comunicado de la UTA.

“Sólo se garantiza la regularidad de los servicios en aquellas jurisdicciones que reconozcan el aumento salarial, en las mismas condiciones que las resueltas para el personal de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, agregaron.

“Asimismo, informamos que asistiremos a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para el día jueves a las 15 horas, en la búsqueda de la solución salarial que se niega a las trabajadoras y trabajadores representados”, adelantaron

“Exhortamos a los responsables del Transporte, a las empresas, a las Provincias y al Estado Nacional que se hagan cargo del perjuicio que la negativa a acordar salarios en el interior del país genera hacia los usuarios de nuestros servicios y a la paz social”, concluyeron.

Por su parte, las empresas de transporte informaron que en la reunión de hoy "Nación se presentó, pero no las provincias. Algunas provincias ya acordaron mayores aportes, como les solicitó la Nación. Entre Ríos no, por lo que se hace la medida en las provincias que no acordaron".

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se reunió este miércoles 21 de junio con autoridades de las Cámaras Transportistas en la sede del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto salarial en las provincias del interior de Argentina.

El pedido de UTA

El sindicato conducido por Roberto Fernández solicitó elevar el básico retroactivo a abril a un valor de $ 262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $ 32.000. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos por $ 284.000 y junio a $ 320.000.

Además, para los posteriores 90 días, pisos de: