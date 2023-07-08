El paro de colectivos que comenzó el viernes, si bien fue levantado en Buenos Aires, continuará en otros puntos del país, como es el caso de Entre Ríos. Eso significa que en Gualeguaychú, por ejemplo, este sábado no habrá servicio.

Cabe destacar que este viernes por la tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que la retención dispuesta por el gremio había quedado sin efecto y se abría una mesa de negociación. No obstante, se supo que esa determinación desactivó los reclamos en el AMBA, pero no en otras zonas argentinas.

La empresa El Verde SRL publicó en sus redes sociales un comunicado en el que expresaron: “Importante. Nos acaban de avisar que la medida de fuerza sigue por 24hs más. Por tal motivo el día sábado 8 de julio no habrá servicio de transporte. Sepan disculpar pero es ajeno a la empresa. Estaremos informando novedades. Muchas gracias”.

Además, en dicho comunicado se desprende la notificación formal de UTA en la cual se expresa la medida quedando a la “espera de una favorable solución al conflicto del transporte”.

Por otra parte, Ricardo Delcausse manifestó a Ahora El Día que están reunidos en la empresa y que Buses Gualeguaychú, es decir, la línea 1 y 4 pararán el servicio a partir del mediodía. Los mismo ocurriría con la línea 2 Santa Rita.