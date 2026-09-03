El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para que garantice un piso del 75% en la prestación de los servicios aeronáuticos durante las medidas de fuerza que el gremio llevará adelante este jueves y viernes en casi 27 aeropuertos del país.

La protesta, impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se desarrollará en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, el gremio había anunciado que únicamente quedarían garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos, lo que generó el alerta por posibles demoras y cancelaciones en estaciones estratégicas como Ezeiza y Aeroparque.

Sin embargo, fuentes gubernamentales informaron que se exigirá el cumplimiento del piso mínimo obligatorio del 75% previsto en el artículo 24 de la Ley 25.877 (modificado por la Ley 27.802), norma que declara a la aviación comercial como un servicio esencial.

Para tal fin, la ANAC realizará fiscalizaciones e inspecciones en todo el país con el objeto de corroborar la cobertura mínima y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

El reclamo gremial responde a un estancamiento en las negociaciones y al atraso salarial. Según el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, "los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector".

Desde la organización advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo roza el 40% durante la actual gestión y exigieron el pago de adicionales contemplados en paritarias, la reapertura de la discusión sectorial y mayor financiamiento para la fiscalización y las áreas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

A pesar del contrapunto, las autoridades estiman que las operaciones aéreas podrán desarrollarse con relativa normalidad en la mayoría de las terminales, aunque no descartan reprogramaciones en los horarios involucrados. Se recomienda a los usuarios con pasajes programados para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre consultar el estado de su itinerario con sus respectivas compañías aéreas.

Fuente: NA