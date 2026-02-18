Este jueves no habrá servicio de transporte urbano en Gualeguaychú debido a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida regirá desde la medianoche y durante 24 horas, afectando los servicios de corta, media y larga distancia en todo el país.

En el ámbito local, la empresa Buses Gualeguaychú confirmó que las líneas 1 y 4 no prestarán servicio durante toda la jornada. Su propietario, Ricardo Delcausse, ratificó la suspensión total, lo que obligará a los usuarios a buscar alternativas de movilidad.

Por su parte, desde la empresa El Verde SRL informaron que la firma también se adhiere a la medida de fuerza, por lo que la Línea 5 —incluidos sus ramales 5A (Acceso Sur) y 5B (Urquiza)— tampoco circulará este jueves.

Desde el gremio, encabezado a nivel nacional por Roberto Fernández, señalaron que la decisión responde a la “sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo” en el sector. El paro se inscribe en el reclamo de las centrales obreras por la situación económica y el tratamiento de la reforma laboral que cuenta con media sanción en el Senado y aguarda debate en Diputados.