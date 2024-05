La CGT anunció un paro la semana pasada para el jueves 9 de este mes y la mayoría de los sindicatos se adhieren. En Entre Ríos el impacto de la medida de fuerza será contundente. No habrá clases, bancos y la actividad administración pública se verá resentida. ¿Qué pasará con los colectivos?



En Entre Ríos confirmaron su adhesión los gremios ATE, UPCN, Agmer, UDA, Sadop y Amet y La Bancaria. La medida de fuerza se llevará adelante en reclamo al ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional a los trabajadores y a los jubilados. La huelga será de 24 horas. Este lunes, desde Agmer, confirmaron que también se adhieren a la medida de fuerza por lo que el paro en las escuelas entrerrianas será total.



Clases



Los cuatro gremios docentes de Entre Ríos adhieren a la medida y no habrá clases en la provincia.



Administración Pública



Los gremios ATE y UCPN adhieren a la medida de fuerza, Desde los sindicatos informaron que solo van a funcionar las guardias mínimas.



Bancos



Desde La Bancaria confirmaron que no habrá bancos este jueves. "Adhiere a nivel nacional y por ende en todas las provincias", señalaron desde el sindicato a Ahora.



Colectivos



Desde UTA aún no han definido si se suman a la medida de fuerza. Por estas horas, el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros y el servicio de colectivos de media y larga distancia señalaron a Ahora que "aún no hay una definición".