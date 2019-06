También detalló que “trabajamos en paralelo para acondicionar los Galpones del Puerto para que puedan ser usados en caso de ser necesario” y señaló “para todas las tareas realizadas contamos con el trabajo mancomunado de diferentes áreas municipales como el área de Mantenimiento correspondiente a la secretaría de Obras y Servicios Públicos, la secretaría de Desarrollo Social y Salud y las direcciones de Espacios Públicos, Transito y Electrotecnia y Defensa Civil y Seguridad e Higiene”

Cabe destacar que “por seguridad continua cortado el acceso al parque Unzué y al Camino de la Costa como así también en algunas calles del barrio Munilla con la finalidad de que la circulación vial no lleve el agua a las casas”, expresó Néstor Pintos y agregó “ahora queda esperar que el río baje paulatinamente, que la situación climática no empeore y que no volvamos a tener sudestada”.