Paro nacional: Entre críticas al Gobierno Nacional y las pérdidas económicas

Garantizada su efectividad por la adhesión de los gremios de transporte, los líderes sindicales se mostraron satisfechos por el desarrollo del quinto paro general que la Confederación General del Trabajo (CGT) organizó contra el gobierno de Mauricio Macri.

Así lo demostraron en sus distintas intervenciones públicas durante el día, donde definieron a la medida como "contundente" y destacaron que las imágenes de calles vacías a lo largo del país ilustraron el apoyo a sus reclamos. Además, aprovecharon el centro del escenario político para cuestionar con dureza al Gobierno y responder a las distintas críticas realizadas por sus funcionarios durante el día.

A su vez, los líderes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, evitaron descartar un nuevo paro antes de las elecciones, y advirtieron que cualquier intento de sancionar a los gremios por la huelga encontraría como respuesta una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo.

"Le diría al Gobierno que no haga macanas. El derecho de huelga es legítimo. No hay que hartarse por las huelgas, sino por el aumento de la pobreza y la caída permanente del empleo", indicó Daer en declaraciones periodísticas.

El líder de los camioneros tampoco descartó realizar otro paro en el futuro. "No puedo definir si va a ser el último, el anteultimo. No sé cuántos paros más pueden venir. Espero que este paro contundente lo haga reflexionar al presidente Macri, porque no le veo un destino válido a los argentinos con estas políticas económicas", opinó Moyano.

La mirada oficialista

Por su parte, el Gobierno no rechazó la efectividad del paro, pero la atribuyó a la imposibilidad de utilizar el transporte público y salió a cuestionar su motivación desde las primeras horas del miércoles.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, estuvieron a la cabeza del cruce perodístico, mientras que la cartera de Hacienda liderada por Nicolás Dujovne presentó un documento en el que estimó una pérdida de más de $40,000 millones para la economía.