El comienzo del ciclo lectivo 2026 se vio afectado este lunes por el llamado a Paro Nacional Docente y a movilizarse convocada a nivel país por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). En Entre Ríos, tanto AGMER como SADOP -que nuclea a docentes de escuelas privadas- adhirieron a la medida de fuerza.



En Gualeguaychú, además, los trabajadores de la educación marcharon esta mañana hacia la Dirección Departamental de Escuelas para hacer oír sus reclamos.

Cerca del mediodía, la Secretaria General de AGMER Gualeguaychú, Soledad Ponce, dio sus declaraciones a este medio y contó que en la ciudad “podemos hablar de entre un 70 y 80% de acatamiento al paro docente”, aunque aclaró que “también tenemos escuelas con el 100% de acatamiento en este momento”. Según precisó, estos últimos casos se dieron mayormente con escuelas primarias.



“Fue una adhesión importante, un compromiso de la docencia con sus salarios y con el reclamo”, expresó, y consideró que “hacia adelante, la realidad se presenta muy compleja”. “Entendemos que este plan de lucha va a ser extenso, y que no termina en lo salarial, ya que también estamos reclamando por la no modificación de nuestro sistema previsional. Estamos a la espera de si el Gobierno va a presentar o no el proyecto de reforma de la ley y tendremos que hacerle frente”, amplió.



Necesitamos el compromiso del Gobierno de que la Caja no se va a reformar y que nuestras jubilaciones van a seguir en el mismo sistema como lo tenemos entendido hace años", ratificó Ponce.



En cuanto a cómo seguirán las negociaciones, la referente gremial recordó que hoy a las 3 de la tarde tendrán una nueva convocatoria paritaria: “asistimos abiertos al diálogo y esperanzados, pero no ha habido muestras de que esta propuesta vaya a ser justa y superadora”.