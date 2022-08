Por un paro nacional decretado por Ctera, al cual adhiere Agmer, no hay dictado de contenidos en todo el territorio provincial.

Este miércoles no hay clases en Entre Ríos, como consecuencia de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), al cual adhiere la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), principal sindicato de maestros de la provincia. Tampoco hay dictado de contenidos en Santa Fe, donde al reclamo nacional se le suma una manifestación local, en disconformidad con la decisión del gobierno de Omar Perotti de no reabrir paritarias.

Con la consigna “contra la criminalización y judicialización de la protesta social”, desde Agmer expresaron su repudio a la condena del exsecretario general del sindicato docente ATECH y secretario gremial de CTA Chubut, Santiago Goodman, en una causa “armada y persecutoria”.

El gobernador Gustavo Bordet, por su lado, aseguró que los docentes provinciales que no concurran a dar clases no sufrirán descuentos. "Nosotros entendemos la situación. Entendemos que cuando hay un paro nacional como en este caso no procedemos a descontar los jornales", afirmó a Canal Nueve