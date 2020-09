Paro de petroleros: no habría problemas de desabastecimiento en el corto plazo

En ese sentido, explicó que todas las estaciones de servicio de la provincia cuentan con combustible "para tres o cuatro días de venta normal, y más en este momento en que el consumo ha bajado considerablemente".

No obstante, alertó que si el paro impulsado por la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles que comenzó este viernes en las refinerías del país, se extiende en el tiempo, "se podría generar algún tipo de desabastecimiento".

Respecto del conflicto, indicó que "lleva muy pocas horas de comenzado" y aún no cuentan con la información para establecer el avance de las negociaciones en relación al reclamo.

Amado también hizo referencia al nivel de ventas que ha registrado unas caída del 40 por ciento, y aseguró que en agosto "se mantuvo en ese promedio, y tal vez un punto más abajo respecto de julio".

Explicó que hasta tanto no se habilite "la circulación entre pueblos o se reactive el turismo" que es lo que más mueve los vehículos livianos, no se verá un repunte en las ventas. "Los viajantes que se mueven de ciudad en ciudad, ya no se pueden trasladar", ejemplificó.

Ante esta situación indicó que es clave que el Gobierno nacional mantenga la ayuda financiera a este tipo de sectores como por ejemplo a través de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"Hoy mantenemos el empleo con la colaboración de tres patas; el sindicato que permitió que los empleados no trabajaran por motivos del COVID y aplicar suspensiones no remunerativas; los ATP del Gobierno y los estacioneros que ponen el resto de su bolsillo y se están comiendo su capital de trabajo. Sin una de estas patas, van a ser muchas más las estaciones de servicio que van a estar en problemas", finalizó. (APFDigital)