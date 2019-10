Quien transite por ruta 5 al norte, en Uruguay, antes de abandonar el departamento de Durazno, se encontrará con una delegación de obreros que intenta explicar públicamente las diferencias que mantiene con la empresa que fue contratada por UPM.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) se movilizó en el peaje de Pueblo Centenario en conflicto con las empresas Milicic y Colprem SA, ambas contratadas por UPM para distintas tareas.

Javier Díaz, en su calidad de secretario de Organización del SUNCA, fue vocero para explicar el detalle del conflicto.

“Estamos con los trabajadores de la empresa Milicic, estamos en conflicto desde hace varias semanas. Hemos tratado de tomar contacto con la empresa Milicic en el comienzo y no lo hemos logrado, ni UPM ni la Cámara de la Construcción se han presentado al Ministerio, y por ello iniciamos la ronda de informar a los medios y la población. Vamos a estar toda la semana volanteando en la puerta de la planta, enseguida del Peaje. Vamos a estar movilizados en Centenario y Paso de los Toros, informando a los vecinos”, señalo al momento de explicar ante los medios la forma de protesta que se lleva adelante.

El vocero del SUNCA, rodeado de más de una docena de trabajadores, explicó el alcance del conflicto y los motivos por los cuales se desembocó en este punto.

“Tenemos unos 20 compañeros, sobre todo camioneros, contratados por Milicic, y al día de hoy no le dan el trabajo y no le han pago los jornales. Se les llamó, hubo entrevista, se le pidió la documentación, se le hizo firmar la documentación para el ingreso a planta y para trabajar, pero luego de todo ese proceso se les dijo que ingresan a los dos días; hasta hoy llevan más de 20 y no han ingresado. La respuesta de ellos es que no fueron contratados, que tanto la entrevista como la prueba fueron para un registro interno de ellos. Es sorprendente, no es costumbre en ningún centro de trabajo. Las entrevistas incluyeron charlas de UPM, se les tomó fotos, se les dijo que iban a presentarse a los 2 días y aún no ha pasado. Reclamamos los puestos de trabajo de los compañeros, que son necesarios porque hoy ingresaron dos trabajadores, la empresa pasada subcontrataron 7 camiones con sus respectivos choferes. Quisimos que esto no pasara, nos quisimos comunicar con la empresa, citamos en el MTSS a UPM pero nada. Ellos tienen un contrato firmado que al día de hoy la empresa no presenta. Al comienzo de los intercambios que tuvimos con la empresa planteamos que los compañeros habían firmado, pero no les dieron copia. Reclamamos sus puestos de trabajo y, por supuesto, los jornales que están corriendo, es bien concreto el reclamo”, señaló Díaz desde ruta 5.

La deuda no fue cuantificada, aunque remite a la quincena ya transcurrida, quizás algún día más si tomamos en cuenta la diferencia entre el primer momento de entrevistas y el 16 de octubre.

Fuente: El Acontecer Diario