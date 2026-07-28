Una importante cantidad de gremios entrerrianos se sumarán este miércoles al paro con movilización convocado con motivo del tratamiento de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, donde se prevé la sanción definitiva de la iniciativa oficial para modificar el sistema jubilatorio.

Docentes, estatales y judiciales se plegarán a la medida de fuerza que prevé una concentración en la Caja de Jubilaciones para marchar luego a Casa de Gobierno, para confluir en una movilización en Plaza Mansilla.

La sesión tendrá lugar durante la mañana de este miércoles y se prevé una concentración frente a Casa de Gobierno mientras los diputados tratan el proyecto. El oficialismo tiene mayoría y todo indica que la iniciativa se convertirá en ley.

Docentes entrerrianos enrolados en Agmer anunciaron un nuevo paro, para manifestarse en contra de la Reforma Previsional. La medida de fuerza es una más de las que viene llevando adelante el gremio, no solo por la iniciativa que está a próxima a aprobarse en la Legislatura, sino que además por un reclamo salarial que consideran no resuelto.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos también confirmó un paro para este miércoles 29 de julio en rechazo al proyecto de reforma previsional.

En tanto, los estatales también se suman al reclamo: “Concentramos a las 10hs en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos Marchamos a Casa de Gobierno, donde permaneceremos durante la sesión de Diputados. ¡No definan más ajuste al pueblo trabajador! ¡Defendemos el salario y las jubilaciones!”, señalaron por su parte desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Los judiciales son otro de los sectores que este miércoles se suman a la medida de fuerza: “AJER convoca a un paro y movilización provincial el miércoles 29 de julio, con concentración a las 10 hs en Plaza de Mayo y marcha hacia Casa de Gobierno”, expresaron desde la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

“Defender la Caja de Jubilaciones es defender nuestros derechos, nuestro salario y el futuro de quienes hoy trabajan y de quienes ya se jubilaron”, señalaron desde el gremio de judiciales.

La Federación de Jubilados y Pensionados, por su parte, confirmó también su acompañamiento a la movilización.



UPCN, por su parte, llevará adelante un paro activo en toda la provincia. “No es una jornada de ausencia, sino de presencia y militancia en cada lugar de trabajo, para visibilizar la situación y abrir el debate colectivo”, remarcó el sindicato y aclaró que “esta medida no es contra la sociedad, es en defensa de quienes garantizan los servicios públicos todos los días”.

Desde el gremio reclaman en primer lugar por la paritaria y la actualización salarial, en tanto que mencionaron otros “temas de fondo”, entre los que se encuentra la reforma previsional.

Fuente: AHORA