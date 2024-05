Luego de la polémica que se despertó tras la denuncia del intendente Davico contra la gestión Piaggio sobre la no colocación de un tanque de agua en el Parque Industrial Seco y la defensa que hizo el ex secretario de Obras Públicas Carlos García con la presentación de unos audios de WhatsApp para aclarar el contexto de la acusación, el fiscal de la causa Jorge Gutiérrez habló con Ahora ElDía para ampliar la información sobre este tema.

“El exsecretario de Obras Públicas Carlos García hizo un descargo a través de sus abogados aclarando cómo fueron las cosas. Acercaron fotos y un pendrive con audios, supuestamente de Carrazza, que es ahora funcionario en esta gestión. Por ahí lo más relevante es una parte donde le dice que hay otros lugares que necesitan un tanque, y que por eso se habla de subirlo y después tener que bajarlo para ponerlo en otro lugar”, afirmó Gutiérrez.

Sobre la validez o no de poder mover el tanque a otro lugar, el fiscal afirmó que “Nación te da un plan para hacer el Parque Industrial Seco de 100 millones de pesos, y en ejecución de la obra una parte es la compra del tanque con todos los accesorios. El tanque, la torre y todo eso lo trajeron, pero faltaba pararlo. Si o si eso tiene que ir a ese lugar. Un certificado era por la compra del tanque, que eran como 22 millones de pesos, ese no fue objetado. Ahora bien, el certificado 2, que era poner de pie el tanque con la torre y poner toda la cañería, totaliza casi 30 millones de pesos. Eso, incluso, la empresa lo facturó, pero no alcanzaron a poner el tanque de pie por una nota que hay de García en el que habla sobre un tema de inclemencia del tiempo”.

“En un municipio se precisa la factura y el certificado para liberar un pago; hay toda una vuelta burocrática. Y antes de que se pague, García se presenta con una nota explicando que pasó tal cosa y que el tanque no se colocó. Bien, ok. Pasaron los días, y el 10 de diciembre asumió el nuevo intendente. El 27 de diciembre el intendente Mauricio Davico anula el decreto del ex mandatario local Martín Piaggio para que se pague todo lo referente al tanque de agua”, explicó.

“Lo que yo hice ahora es pedirle a Davico un informe, le di unos días para que me conteste por ejemplo qué actitud tomaron con la empresa, si fue intimada o no fue intimada. Además, solicité que dos personas del Municipio se presenten para poder entrevistarlos. Ambos formaron parte de la gestión anterior y siguen en esta. Creo que a fines de junio podremos tener alguna definición al respecto de junio

“La causa ahora va a avanzar en los próximos días, voy a ir analizando estos documentos si se cometió o no alguna falta. Lo que va a tener que ver es si, más allá de que hubo un certificado, es si había posibilidad de perjuicio o no, porque el artículo 292 del Código Penal habla sobre si hay o no un potencial perjuicio. Entonces lo que hay que analizar es eso, si había potencialidad de perjuicio, si le iban a pagar a la empresa y no iban a poner de pie nunca el tanque”.

Finalmente, el fiscal Gutiérrez se refirió a la validez que podrían tener los audios de WhatsApp que presentaron esta mañana los abogados de García: “A esto le dicen prueba preconstituida o prueba innominada. Y en principio sí, tiene su valor, y si eso viniera solo, se podría discutir el peso que puede llegar a tener o no, pero si hay otras circunstancias que lo acompañan, tiene su peso. En un caso como este, donde a esta gente se le está cuestionando la actuación, estas pruebas pueden ser decisivas o si se constituye o no se constituye la falsedad”.