A las 6.50 horas, la Sala de Tráfico Comando respondió al llamado por un posible vehículo caído a aguas del Río Gualeguaychú, en la zona del hotel Guayrá, sin embargo, constató que no había nada.

Un segundo llamado, informó que en realidad el vehículo se encontraba frente a Solar del Este (Parque Unzué), por lo que se sumó la Comisaría Quinta, la División Motorizada y Prefectura. A la altura de Paseo La Delfina, se halló la camioneta FORD, Ranger, color blanca, la cual habría perdido el control y caído a la barranca sin alcanzar a caer al agua.

El conductor un hombre de 32 años domiciliado en Moreno, Buenos Aires, estaba acompañado de su novia tambien oriunda de dicha localidad bonaerense. Al no tratarse de un siniestro con lesionados no se solicita actuaciones. No obstante, el test de alcoholemia dio positivo con 2,2 en sangre.