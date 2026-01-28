Luis Quique Berón, de 53 años, fue asesinado de un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso es su hijo, Luis, de 22 años, quien tras el crimen se dio a la fuga por una extensa isla de aproximadamente 7.000 hectáreas. El cruento hecho de sangre se registró en la noche del martes en la isla Puesto Número 3, a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, frente a Puerto Gaboto, jurisdicción de Entre Ríos.

"De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, se habría producido un altercado entre un padre y su hijo, durante el cual el joven efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la víctima. Como consecuencia, el hombre cayó al río" y permanece desaparecido, confirmó a Elonce el jefe departamental policial de Diamante, Mario Cellis.

De acuerdo a los testimonios preliminares, el hijo intentaba salir con una embarcación que presentaba fallas mecánicas y no arrancaba. En medio del altercado, el hombre subió al “castillete” de la embarcación y fue en ese momento que el hijo habría efectuado un disparo con una escopeta hacia su padre.

Desde las primeras horas de este miércoles, personal policial y de Prefectura Naval Argentina intensificaron la búsqueda del joven acusado, mientras que buzos especializados rastrean el río Paraná para hallar el cuerpo de la víctima.

Doble operativo de búsqueda

Desde la medianoche, personal policial trabaja de manera ininterrumpida en la zona. Por un lado, se realiza la búsqueda del joven sospechoso, identificado como Luis Berón, de 22 años, quien se habría internado en la espesura de la isla y se encuentra prófugo.

El rastrillaje se lleva adelante de forma terrestre, con apoyo de drones -vehículos aéreos no tripulados- pertenecientes a la fuerza provincial. En paralelo, embarcaciones policiales y buzos tácticos realizan tareas en el río para localizar y rescatar el cuerpo de la víctima.

El comisario Cellis explicó que el operativo presenta importantes dificultades logísticas, ya que el lugar del hecho se encuentra a unas dos horas de navegación desde el puerto de Diamante.

Intervención judicial y fuerzas involucradas

En el procedimiento intervienen efectivos de la Jefatura Departamental Diamante, divisiones de Operaciones, Investigaciones y Policía Científica, con la presencia de la fiscal en turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante, por tratarse de la jurisdicción correspondiente. Además, colaboran en el operativo la Dirección General de Delitos Rurales y personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Diamante.

Cellis confirmó que tanto la víctima como el presunto homicida residían en la isla, aunque ambos tienen domicilio en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En ese marco, se avanza en la recopilación de antecedentes y otros datos de interés para la causa.

La investigación continúa en desarrollo y las autoridades indicaron que se brindarán nuevas precisiones a medida que surjan avances en la búsqueda y en la causa judicial.