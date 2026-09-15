Pasadas las ocho de la mañana de este martes, parte del centro de la ciudad y todo Pueblo Belgrano se quedó sin el servicio de electricidad.

Según manifestó el presidente de la Cooperativa Eléctrica Gustavo Laplacette a Ahora ElDía, el corte se debió a "un desenganche de la línea 33 que viene de Gualeguaychú a Pueblo Belgrano”.

Los ingenieros estimaban que el problema estaría solucionado en un hora, aunque se reestableció antes de los previsto.