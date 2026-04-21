A un año del del fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica celebrará este martes una serie de misas, caravanas y actos en distintos en lugares de la Argentina, aunque la más sobresaliente será la que desarrollará en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, que contará con una importante representación del Gobierno nacional.

En la Basílica será la misa con la que las autoridades eclesiásticas, con Marcelo Colombo a la cabeza (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA), quien recordará al fallecido Sumo Pontífice.

Según se supo, asistirán en representación del Poder Ejecutivo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También dará el presente el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistirá escoltado por un puñado de 20 legisladores que saldrán de la Cámara de Diputados.

Los referentes de la administración libertaria compartirán misa con la vicepresidenta Victoria Villarruel, de nulo vínculo con la Casa Rosada, que también estará presente en el homenaje.

Con Javier Milei, el presidente, y Pablo Quirno, el canciller, de viaje en Israel, el acto central en recordatorio del cura argentino tendrá una importante representación del oficialismo que puede ser leído como un gesto hacia la Iglesia Católica.

Lo cierto es que el acercamiento del mandatario al judaísmo dio lugar a reclamos de los sectores del catolicismo que esperaban ser recibidos. En las últimas semanas, Pablo Quirno visitó la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, donde se reunió con el Secretario General del Episcopado, Monseñor Raúl Pizarro.

En tanto, confirmaron participación el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales. Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.

Fuente: Infobae