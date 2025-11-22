El Ficer Forum es el espacio para la industria audiovisual que se presenta en la séptima edición del Ficer -iniciativa del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer)- y está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, para cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba. Tiene el objetivo de fomentar la producción de cine en la región y se inscribieron más de 75 propuestas en una convocatoria abierta, de las cuales 12 fueron seleccionadas y compartirán mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching (presentación breve).

Proyectos seleccionados

- Con locura y pasión, con dirección de Matías Gabriel Amuedo. Productora: Camila Belén Vera (película - Córdoba).

- Tetas, con dirección de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca, (Córdoba).

- Todo bien igual (largometraje de ficción en desarrollo), con dirección y producción de Victoria de Michele (Entre Ríos).

- Rumores (carpeta de proyecto), con dirección de Thomas Voloder Antenucci. Producción: Mateo Osorio (Entre Ríos).

- Agua colorada (proyecto de largometraje de ficción), con dirección de Julio Olmedo. Producción: Agustín de Torres (Entre Ríos).

- Tornado del 97, un filme de Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).

- Silvestre, de Elián Guerin. Con producción de Andrés Tes (oficial NEA).

- Perla guaraní, de Gabriela Pastor. Producción: Ariana Aisemberg (oficial NEA).

- Puente Ojo, dirección de Josefina Lens. Producción: Eduardo Bustamante (oficial NEA).

- Apartado del camino, con dirección y producción de Miler Blasco (Santa Fe).

- Los amantes que no sabían demasiado. Directores Baltasar Albrecht y Gastón del Porto. Producción: Arturo Castro Godoy (Santa Fe).

- Combustible (largometraje en desarrollo), dirección de Victoria Sáez. Productores Jaquelina Molina y Agustín Falco (Santa Fe).

A ellos se suma la selección de otros 14 proyectos más, en carácter de invitados, que accederán como premiación a servicios profesionales para sus propuestas. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, “La suspensión del tiempo”, de Marina Layana, “Un ascensor sospechosamente grande”, de Augusto Robert Vaudagna y Julián López, y “En la piel del familiar” de Emilio López y Bárbara Volpatti. El encuentro y las actividades entre los postulantes se desarrollarán a lo largo de las tres primeras jornadas del festival.