Juventud Urdinarrain y Juventud Unida afrontarán, desde las 21.15, el partido más apasionante de la temporada. A falta de seis puntos en juego, se enfrentarán los dos únicos equipos que mantienen chances de quedarse con el título.

El conjunto de Gualeguaychú necesita un empate para poder festejar esta noche un campeonato que no celebra desde 2014, mientras que el local está obligado a ganar para estirar la definición del campeonato hasta la última fecha.

En el medio, Juventud Urdinarrain presentó una protesta ante Camioneros, con el que empató 0-0 el pasado domingo 30 de agosto, por la presunta mala inclusión de un futbolista que había sido expulsado el día anterior como entrenador en el fútbol Infanto-Juvenil. Todo indicaría que el equipo de Urdinarrain recibiría los tres puntos de ese encuentro.

A la espera de esa resolución, la diferencia actual es de siete puntos, con seis en juego. Sin embargo, si el fallo —que no se conocería hasta cerca del fin de semana— resulta favorable al equipo de Urdinarrain, la distancia se acortaría a cinco unidades y podría quedar en apenas dos si el Liebrero consigue la victoria esta noche.