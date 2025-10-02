Mientras avanza la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, el avión con diez policías partió rumbo a Perú para traer a Matías Ozorio, el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, quien fue detenido en la ciudad de Lima acusado de ser parte de los asesinatos.

En ese marco, se supo que el vuelo de la Fuerza Aérea salió con siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

En la aeronave viaja el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, Director General de Cooperación Policial Internacional (Jefe De Interpol en Buenos Aires) de la Policía Federal, además de un médico.

“Habrá una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo”, detallaron. Respecto al arribo del acusado, será en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22 o 23 horas de este jueves.

Por último, sobre el secreto de sumario, el cual vencía hoy, Arribas señaló que “no se va a levantar pese a las 48 horas ya transcurridas”. “El móvil se está investigando, por ahora no se cambiará la carátula de homicidio”, sumó.

