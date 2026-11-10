Esta mañana, un grupo de jóvenes salió desde la Parroquia Santa Teresita rumbo al encuentro con el Papa León XIV. Antes de la partida, chicos, chicas, y religiosos, dialogaron con Ahora ElDía sobre sus expectativas de cara a este hecho histórico.

El itinerario de los gualeguaychuenses

Primero, el contingente llegará al monumentos a Los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, dónde esta noche el Papa realizará un encuentro junto a jóvenes, familias y fieles, con una agenda que incluye música en vivo, testimonios, puestos de comida y carpas de reconciliación para confesiones.

Las actividades en el predio comenzarán al mediodía con la apertura oficial de puertas para permitir el ingreso ordenado del público. Entre las 16:00 y las 20:15, el escenario principal albergará la presentación de bandas musicales y espacios de animación.

El momento más esperado de la jornada tendrá lugar a las 20:15, cuando se produzca el arribo del papa León XIV para iniciar su recorrido a bordo del papamóvil desde la avenida Intendente Bullrich hasta el Monumento de los Españoles, culminando la agenda oficial a las 21:30.

Luego, el grupo se trasladará a Luján, donde pasará la noche y mañana participará de la última misa de León en Argentina.