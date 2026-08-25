Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió este martes hacia la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, debido a un inconveniente registrado en una unidad de transporte de pasajeros.

Al arribar al lugar, se constató que el colectivo presentaba una falla mecánica en su única puerta de salida, la cual había quedado bloqueada, impidiendo que los pasajeros que se encontraban en el interior pudieran descender normalmente.

Ante esta situación, personal de Bomberos, con la colaboración de choferes que se encontraban en el lugar, realizó maniobras para lograr la apertura manual de la puerta y mantenerla asegurada, ya que por la presión del sistema tendía a cerrarse nuevamente.

De esta manera, se logró que todos los pasajeros descendieran de forma segura.

Una vez evacuada completamente la unidad, la puerta volvió a bloquearse. Posteriormente, el colectivo quedó a disposición del personal mecánico de la empresa, que procedió a trasladarlo a sus dependencias para efectuar una revisión exhaustiva, determinar la falla y realizar las reparaciones necesarias antes de volver a ponerlo en servicio.

Fuente: AHORA