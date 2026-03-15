César Daniel Chalella aguardaba con prisión preventiva en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú resolver su situación procesal por el hecho cometido en la madrugada del jueves 17 de julio de 2025, cuando atacó a un hombre dentro del comercio al que había ingresado por el techo con fines de robo.

La fiscal Martina Cedrés había llevado adelante la causa y tras la detención del imputado en la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, en la mañana del viernes se firmó un juicio abreviado donde se declaró la reincidencia de Chalella y se lo condenó a cumplir la pena de 3 años y 4 meses de prisión por el delito de “robo agravado por el uso de arma, con escalamiento y con efracción, en grado de tentativa”.

Chalella tiene 45 años y no es nuevo en el mundo del hampa. Se trata de un hombre con antecedentes que a mediados de 2020 fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de robo agravado por escalamiento.

En esa ocasión, recibió condena por hechos que habían transcurrido el año anterior. En uno de ellos, escaló hasta el techo de la distribuidora SMP, ubicada en calle Hernández al 500, rompió dos chapas de fibra de vidrio e ingresó al lugar, de donde se llevó varios objetos de higiene personal, pero no alcanzó a consumar el robo porque a una cuadra del lugar, en Cepeda y Edison lo atrapó la Policía.

El 26 de noviembre de 2019 trepó hasta el techo del comercio “El Toto Loco”, ubicado en Artigas a la altura del 2000, e hizo un agujero por donde ingresó al interior: luego se apoderó ilegítimamente de dinero que había en la caja registradora.

El 17 de abril de 2020 volvió a repetir su modus operandi. Trepó hasta el techo de un comercio situado sobre el Boulevard Pedro Jurado al 400, hizo un agujero en la chapa y se llevó dinero, una tablet y un celular.

Anduvo alejado por un tiempo, hasta que a mediados de 2025 se volvió a conocer sobre Chalella. Esta vez el hecho revestía de mayor gravedad, porque no contó con la posibilidad de encontrarse con una persona cuando ingresó al supermercado Bambú.

Alrededor de las 3 de la madrugada repitió su estrategia delictiva. Trepó hasta el techo por una vivienda lindera e ingresó al local comercial. Comenzó a revisar la caja registradora y retiró el dinero que había en su interior, e incluso alcanzó a tomar objetos que había en las góndolas, pero fue sorprendido por Lin Daorong.

Chalella llevaba una cuchilla y no dudó en mostrársela al hombre y fue allí que el propietario del comercio, que además residía en ese momento en el interior del local, le dijo: "Llevate todo el dinero, pero no me lastimes". Pero el delincuente lo atacó con la cuchilla y llegó a lesionarlo en la cabeza, el cuello y el abdomen.

Daorong trató de escapar, pero Chalella lo persiguió y con una botella vacía que tomó del local, lo golpeó en la cabeza y lo desmayó. Luego de ello escapó del lugar, pero no se llevó nada de lo que había sustraído. En la campera que dejó se halló el millón de pesos que había extraído de la caja.

Por su modalidad y las imágenes de las cámaras de seguridad, la Policía no tardó en identificar al delincuente, pero Chalella se escabulló. Fue recién el 12 de diciembre pasado, y luego de un gran trabajo del personal de la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, que se logró ubicar al delincuente en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Luego de su captura, fue trasladado a Gualeguaychú y alojado en la Unidad Penal 9, donde esperó su condena