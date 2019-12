¿Pasó por el quirófano? La "nueva cara" de Wanda Nara sorprende a todos

En el artículo, en donde se cuentan pinceladas de sus nuevos proyectos profesionales, Wanda aparece con una nariz mucho más pequeña y estilizada que de costumbre. Como no podía ser de otra forma, en las redes sociales estallaron los comentarios en donde sostenían que la mediática había pasado por el quirófano para hacerse una rinoplastia.

Uno de los motivos de la modelo para pasar por el cirujano son los nuevos proyectos que tiene en marcha para 2020. Es que además de administrar la carrera, y el dinero, de su marido Wanda tiene pensado seguir como panelista en el ciclo deportivo que empezó a integrar este año; además ya está confirmada como la conductora de Gran Hermano VIP en Roma. Ante tantos compromisos contó que por semana se ve obligada a tomar seis aviones para mantenerse al día.

Pero no todo es color de rosa con Wanda. En una entrevista reciente confesó que uno de los problemas que mantiene con su esposo es la diferencia de edad. “La verdad que sufro por la diferencia de edad con Mauro. Soy siete años mayor que él y quiero ser sexy, incluso en las redes sociales. Me escondo detrás de un personaje. Si te das a conocer y encuentran tu punto débil, entonces saben por dónde golpearte”, contó.

Wanda estuvo envuelta en polémicas en muchas ocasiones. ¿Se considera una mujer controversial?, le preguntaron. "No lo sé. Pero sí salen noticias que me preocupan. Sé que desde afuera la nuestra no parece una vida normal. Pero Mauro y yo somos padres jóvenes que hacemos una vida sencilla. Por la noche, la verdad es que no vamos a bailar", sostuvo.