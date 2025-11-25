Este martes y miércoles, promotores de Salud y de Veterinaria recorrerán el cuadrante delimitado por las calles José Ingenieros (al norte), Romero/Joaquín V. González (al sur), Italia (al este) y España (al oeste). El jueves, Higiene Urbana retirará los elementos descartados por los vecinos.

El Gobierno de Gualeguaychú mantiene firme su compromiso con la prevención de enfermedades transmitidas por vectores a través de la campaña “Patio Limpio: Misión Dengue”, una iniciativa que integra esfuerzos de múltiples áreas del gobierno local. Esta semana, el foco está puesto en el barrio Pueblo Nuevo, donde se desplegará un operativo puerta a puerta para identificar y eliminar criaderos potenciales del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, el zika y la chikungunya.

De acuerdo con las acciones desarrolladas en ediciones previas, los promotores de la Subsecretaría de Salud y de la Dirección de Veterinaria realizarán visitas domiciliarias este martes 25 y miércoles 26 de noviembre. Durante estas recorridas, se orientará a los vecinos sobre medidas clave de prevención, se entregará folletería informativa y se aplicará larvicida cuando sea necesario. Además, se llevará adelante un relevamiento veterinario de perros, gatos y roedores. Como complemento, el jueves 27 de noviembre la Dirección de Higiene Urbana retirará los elementos descartados por los vecinos.

Vale recordar que la Dirección de Inspección General intimará a los propietarios de terrenos baldíos en mal estado, mientras que la Dirección de Espacios Verdes realizará tareas de desmalezamiento en áreas públicas.