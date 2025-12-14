La iniciativa "Patio Limpio: Misión Dengue" continúa su recorrido por los barrios de la ciudad en el marco del ciclo 2025-2026. Con el objetivo de reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika y chikungunya, la campaña promueve hábitos preventivos entre la comunidad.

La semana entrante se desplazará al barrio San Isidro, cubriendo el cuadrante delimitado por las calles Puerto Argentino (al este), Alsina (al oeste), Los Tambúes (al norte) y Rivero (al sur). El martes 16 de diciembre, promotores de Salud y Veterinaria realizarán visitas domiciliarias para asesorar a las familias, entregar folletería informativa y aplicar medidas preventivas. El jueves 18 de diciembre, el camión de Higiene Urbana pasará por las veredas para recolectar objetos en desuso como neumáticos, botellas y latas, facilitando una limpieza profunda.

En etapas recientes, la campaña ha dejado resultados concretos en barrios como La Milagrosa, Pueblo Nuevo, Munilla, Villa María, Franco y La Cuchilla. Estas intervenciones han permitido retirar toneladas de residuos voluminosos y distribuir materiales educativos, fortaleciendo la vigilancia sanitaria en zonas vulnerables.