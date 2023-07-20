La problemática es tan antigua como compleja. Los diferentes Concejos Deliberantes han intentado buscar soluciones que no han llegado. A pocos meses de concluir su mandato, los concejales de Gualeguaychú recibirán en Comisiones Conjuntas a Juliana Darrigo, actual presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Entre Ríos.

El objetico es claro: poner en debate el proyecto de ordenanza que busca la prohibición de la tracción a sangre. El encuentro será el próximo martes 25 de julio, donde además de reunirse en el Concejo para exponer sobre este proyecto, brindarán una charla abierta el salón de la Caja Municipal de Jubilaciones ubicada en Mitre 34, a las 15 horas.

Las ONG proteccionistas La casita, Guaba, Provoín y Patitas organizan esta charla abierta, donde también hicieron extensiva la invitación a los pre candidatos de las PASO, como también a los organismos de seguridad e instituciones de la ciudad.

“En la ciudad se encuentran circulando más de 100 carros que implican un riesgo en cuanto a accidentes de tránsito se refiere para sus usuarios y terceros y además un claro ejemplo de esclavitud y explotación animal, algo injustificable en pleno Siglo XXI”, expresaron las organizadoras a Ahora ElDía.

Además, manifestaron que creen “imperioso habilitar los medios que permiten sustituir a los equinos que traccionan a sangre por otro medio de transporte y brindar otras formas de ganarse la vida también. Muchas familias dependen de esto como único ingreso sustentable”.

Para finalizar, enumeraron la “vulnerabilidad, pobreza, precarización laboral, deserción escolar, marginación social rodean a estas familias a las cuales se les debe dar dignidad en su forma de vida. Es momento de comenzar a dar solución a un tema tan importante”.

Otras experiencias

Juan Ignacio Guajardo es el director ejecutivo en la empresa Torky Mobility de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta firma se dedica a la fabricación de carros sustentables.

La innovadora creación se expande a lo largo y ancho del país. En nuestra provincia, ya está en una de las ciudades de la costa del Uruguay y próximamente llegaría a otra.

“Son triciclos a pedal, con un asiento similar a una silla y un espacio atrás de 1,10X1,10 m, para colgar el bolsón que suelen llevar los recicladores, en los que pueden llevar hasta 200 kilos. La velocidad es como la de una bicicleta”, explicó.

“Empecé a desarrollar un vehículo a pedal, con la intención de bajar la relación entre el peso del vehículo y la carga que puede llevar, tomando como parámetro una bicicleta que pesa 10 kilos y puede llevar 100, en contraposición a un auto que pesa 1.000 kilos y puede llevar 100. O sea hay 100 veces mejor eficiencia de una bicicleta respecto de un auto”.

“Viendo a los cartoneros a pie o a caballo, no podía entender cómo nadie había desarrollado algo que les sirva y que dure en el tiempo. Así que le encontré un uso particular y fui adaptándolo”, expresó en una entrevista brindada a El Entre Ríos.

Corrientes y Córdoba ya incorporaron este sistema, y ahora también se está dando en Concordia.