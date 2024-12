La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la vuelta del Servicio Cívico, un programa que había impulsado durante la presidencia de Mauricio Macri. La medida, que llevará adelante la Gendarmería Nacional en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, está dirigada a jóvenes "que no trabajan ni estudian" y se implementará en 11 ciudades del país.

"Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores", escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X. "De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales", añadió.

Denominado Servicio Cívico en Valores, el programa fue lanzado a mediados de 2019. Corrían los últimos meses de la gestión del ex presidente Mauricio Macri cuando la iniciativa fue implementada a través de la Resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad. Entonces, estaba dirigido a jóvenes de 16 a 20 años y era descrito como "una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente, como herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad".



Tras el cambio de gobierno, el ex presidente Alberto Fernández derogó la Resolución y eliminó el programa. "No es una solución, es un paliativo", declaraba el ex mandatario pocas semanas antes de imponerse por amplia diferencia en las PASO de 2019, como un aniticipo de la medida que adoptaría meses más tarde en ejercicio de la primera magistratura.

Ahora, el programa volverá a ser implementado por la Gendarmería Nacional bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y en colaboración con la cartera de Capital Humano. A diferencia de su anterior versión, estará dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años.

"Los participantes serán convocados por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, priorizando la proximidad a las sedes del Ministerio de Seguridad. Al finalizar, se evaluarán los perfiles para orientar a cada joven hacia oportunidades laborales o educativas, promoviendo la libertad individual y la superación personal", detallaron fuentes oficiales.

Críticas y cruces en redes

El legislador porteño por el Partido Obrero, Gabriel Solano, criticó el programa, al que calificó como "clasista y adoctrinador". "El Servicio Cívico anunciado por Patricia Bullrich es nefasto. Mientras recorta el presupuesto educativo y universitario promueve que los pibes vayan a la Gendarmería para que le enseñen 'disciplina, respeto y valores'. Es la misma Gendarmería que todos los miércoles le pega a los jubilados en el Congreso Nacional siguiendo órdenes de la propia ministra Bullrich. ¿Qué valores pueden enseñar los gendarmes? ¿Respeto a los jubilados?", planteó el diputado.



Sumó que "estamos ante un adoctrinamiento estatal de cuño reaccionario" y advirtió que como su inscripción es optativa, "está pensado para que vayan exclusivamente los pibes pobres, que son muchas veces los que 'no trabajan ni estudian' por culpa de la política de los gobiernos". "Llamamos a rechazar este nefasto plan de Bullrich y le decimos a la juventud que el mejor “servicio cívico” es organizarse para luchar contra este gobierno criminal", finalizó.

Por otra parte, el anuncio oficial provocó un cruce en redes entre la diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, y el Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa.

La legisladora cuestionó que el programa es idéntico a un proyecto que presentó en 2022 y que, en ese momento, fue rechazado por el sector libertario. "Igual, celebro que hayan tomado mi idea y la puedan llevar a cabo", dijo. "Sandra Pettovello y Patricia Bullrich tienen mi teléfono les dejo el proyecto a disposición ( aunque veo que lo copiaron igual)", apuntó con sarcasmo.

Su posteo provocó la reacción de Siracusa, quien le recordó que el programa es la continuación de una iniciativa que se implementó en 2019. "Hicimos ese año la prueba piloto y salió muy bien. Gracias al apoyo de este Gobierno podemos amplificarlo y llegar a miles de jóvenes. Dijiste dos mentiras en una sola oración. Igual te invitamos a sumarte si querés colaborar", le contestó.



Fuente: Filo.news